Den katolske kirke vil ikke bede præster om at videregive informationer om misbrug af børn fra skriftestolen.

Den katolske kirke i Australien afviser fredag en anbefaling om, at præster skal tvinges til at afsløre personer, som i skriftemål går til bekendelse om seksuelle overgreb på børn.

Det er en central anbefaling fra en national undersøgelseskommission, der foreslår at fratage katolske præster deres tavshedspligt.

Anbefalingen lyder videre, at præster, der ikke videregiver information om pædofili fra skriftestolen, bør retsforfølges.

Undersøgelseskommissionen har siden 2012 undersøgt, hvordan den katolske kirke og andre institutioner i Australien det sidste århundrede har medvirket til eller dækket over seksuelt misbrug af børn.

Ærkebiskop Mark Coleridge, der er præsident for de australske katolske biskopper, siger, at han ikke mener, at anbefalingen vil øge børns sikkerhed.

- Australske præster er dybt engageret i at sikre børns sikkerhed såvel som tavshedspligten ved skriftemål, som vi ser som ukrænkelig, siger han.

- Det er ikke, fordi vi anser os selv som hævet over loven, eller fordi vi ikke mener, at børns sikkerhed er vigtig - det gør vi. Men vi vil ikke acceptere, at beskyttelsen og tavshedspligten udelukker hinanden.

De australske myndigheder har lagt et øget pres på den katolske kirke i forhold til at rapportere misbrug af børn - og er også begyndt at lovgive på området.

Delstaten Southern Australia besluttede i juni som den første delstat i landet at gøre det lovpligtigt for præster at videregive informationer til politiet. Loven vil træde i kraft i oktober 2018.

Da loven blev vedtaget, havde den katolske kirke ingen kommentarer til beslutningen.

Men nu lyder det altså fra den katolske kirke i landet, at anbefalingen afvises.

Der har i Australien været adskillige afsløringer om overgreb mod børn begået af præster, eller præster der har tiet om deres kendskab til overgreb.

Senest i slutningen af maj, da ærkebiskoppen i Adelaide, Philip Wilson, blev dømt skyldig i at fortie, at en alterdreng tilbage i 1970'erne fortalte om seksuelle overgreb begået af en pædofil præst.