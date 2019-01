Australsk statsborger anholdt for spionage i Kina

Kina har anholdt Yang Hengjun, der har både kinesisk og australsk pas, for at sætte den kinesisk stats sikkerhed på spil. Det oplyser Kinas udenrigsministerium torsdag.

Yang Hengjun er tidligere diplomat for udenrigsministeriet i Kina. Han har under pseudonymet Wei Shi også skrevet spionromaner.

Ifølge Hua Chunying, der er talskvinde ved Kinas udenrigsministerium, har Australien fået oplyst, at Yang Hengjun er blevet placeret under "tvungne forhold". Det betyder, at han er blevet tilbageholdt.

Det er ikke oplyst, hvorved Yeng Hengjun har gjort sig skyldig i spionage.

Australiens forsvarsminister, Christopher Pyne, er ifølge nyhedsbureauet AP i Beijing torsdag. Her skal han mødes med sin kinesiske modpart, Wei Fenghe.

Pyne har sagt, at han vil tale om anholdelsen med Wei.

Kina har tidligere anholdt to canadiere. Ifølge Australiens udenrigsminister, Marise Payne, er der ikke nogen kendt forbindelse mellem de to canadiske statsborgere og Hengjun, skriver AP.

Anholdelserne af de to canadiere - en forretningsmand og en tidligere diplomat - skete, efter at Canada havde anholdt et ledende medlem af den kinesiske telegigant Huawei.

Australien har for nylig haft et sammenstød med Kina, efter at Australien droppede Huawei af frygt for kinesisk spionage.

Det franske nyhedsbureauet AFP beskriver Yang Hengjun som en af Kinas mest indflydelsesrige politiske bloggere. Han har blandt andet været fortaler for, at Kina burde udvikle sig i en mere demokratisk retning.

Han har i den forbindelse kritiseret styret i Kina.

Hengjun har ifølge AFP hjem i New York, hvor han er tilknyttet Columbia University.