Den australske flåde beslaglagde over julen mere end 900 kilo heroin fra to fiskerbåde i Det Arabiske Hav.

Det oplyser Australiens Forsvar i en udtalelse fredag.

Heroinen anslås at have en værdi på 279 millioner australske dollar - svarende til knap 1,3 milliarder kroner.

Mandskabet på det australske skib HMAS "Ballarat" fandt stofferne under en ransagning på to fiskerbåde kendt som dhows. Det er en arabisk type af sejlbåd lavet af træ med et trekantet sejl.

Den australske flåde gjorde fundet i internationalt farvand kort før jul. Stofferne blev destrueret til havs.

Fundet var en del af den såkaldte Operation Manitou. Det er en amerikanskledet koalition bestående af 32 lande. Formålet er at bekæmpe narkosmugling og ulovlig våbenhandel.

- En grundig gennemsøgning af vores mandskab afslørede en stor mængde heroin, der var tiltænkt at skulle distribueres over hele verden.

- Ved at holde de ulovlige stoffer ude af hænderne af dem, som vil udnytte andre, har vi forbedret livet for mange i regionen, siger Paul Johnson, der er chef på HMAS "Ballarat".

Siden Australien tilsluttede sig Operation Manitou i 2014 har den australske flåde beslaglagt syv ton heroin og 38 ton cannabis.

Samlet har det en værdi af mere end fem milliarder australske dollar. I dag svarer det til 23 milliarder kroner.

Den australske flåde oplyser ikke nationaliteten på de personer, der sejlede med de 900 kilo heroin. Det fremgår heller ikke, hvad der er sket med dem.