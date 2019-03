Australien holder også Boeing 737 MAX 8 på jorden

Siden en flyulykke i Etiopien søndag har en række flyselskaber og landes myndigheder suspenderet flytypen Boeing 737 MAX 8.

Tirsdag morgen dansk tid slutter de australske myndigheder for civil luftfart sig til flokken og meddeler, at de udelukker alle Boeing 737 MAX 8-fly fra at flyve til og fra Australien.

Australiens suspendering af flytypen er kun midlertidig, mens landet venter på yderligere oplysninger.

Ifølge myndighederne vil det midlertidige forbud påvirke Fiji Airways og SilkAir.

Flyulykken i Etiopien kostede 157 mennesker livet.

Søndagens dødsulykke var det andet flystyrt med den populære Boeing 737 MAX 8 på under seks måneder. I slutningen af oktober styrtede et fly fra Lion Air ned i Indonesien. Her mistede 189 personer livet.

Flere andre landes myndigheder holder også flytypen på jorden.

Kinas myndigheder for civil luftfart oplyste mandag, at de har beordret flytypen på jorden, og det har Indonesien og Singapore ligeledes gjort.

Desuden har flere flyselskaber med Boeing 737 MAX 8 i flåden besluttet at holde flyene nede.

Det gælder blandt andet Ethiopian Airlines, Aeroméxico fra Mexico, Comair fra Sydafrika, Gol Airlines fra Brasilien og Eastar Jet fra Sydkorea.