Aretha Franklin - et amerikansk ikon - er død

Dronningen af soul, Aretha Franklin, er død, 76 år, oplyser hendes publicist, Gwendolyn Quinn, ifølge nyhedsbureauet AP.

Hun døde i sit hjem i Detroit efter længere tids sygdom. Hun led af kræft i bugspytkirtlen.

Blandt hendes meget kendte sange er "Respect", "I say a Little Prayer" og "Chain of Fools".

Undervejs i sin karriere modtog hun 18 Grammys.

På højdepunktet i sin karriere vekslede hun ubesværet mellem gospel og rhytm and blues og slog let over i jazz og pop.

Hun blev i ordets sande betydning et amerikansk ikon.

- I et af de mørkeste øjeblikke i vort liv, så er vi ikke i stand til at finde passende ord til at udtrykke smerten i vore hjerter, hedder det i en erklæring fra familien.

Aretha Franklin blev født i Memphis i sydstaten Tennessee under beskedne kår, men voksede op i Detroit i staten Michigan.

Moren døde, da Aretha var blot ti år. Da var forældrene kort forinden blevet skilt.

Hendes far var baptistpræst, og Aretha lærte at synge i kirken, da hun var ganske ung. Talentet var ikke til at overse.

Men det var en ungdom med store bump. Allerede som 16-årig havde hun født to børn. Det første barn kom, da hun var 14. Hun fik siden yderligere to børn.

Med gospelalbummet "Amazing Grace" understregede Aretha Franklin sit navn som den ukronede dronning af genren. Albummet fra 1972 blev det mest solgte gospelalbum nogensinde og solgte alene i USA over to millioner eksemplarer.

Aretha Franklin er af Rolling Stone Magazine blevet kåret til rockhistoriens største stemme baseret på vurderinger fra en lang række af hendes anerkendte kolleger.