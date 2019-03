Ardern: Drabsmand planlagde at fortsætte efter moskéangreb

Premierminister Jacinda Ardern siger, at mand mistænkt for to moskéskyderier planlagde at fortsætte angrebene.

Brenton Harrison Tarrant, der mistænkes for at være gerningsmanden bag blodige masseskyderier i New Zealand fredag, havde planer om at fortsætte sine angreb.

Det fortæller New Zealands premierminister Jacinda Ardern ifølge The Guardian og Reuters.

- Gerningsmanden var mobil. Der var to andre skydevåben i køretøjet, som gerningsmanden var i, og det var absolut hans intention at forsætte sit angreb, siger Ardern ifølge Reuters.

Den 28-årige australskfødte mand blev dog pågrebet af politiet, inden han kunne nå at føre resten af sine planer ud i livet.

Alligevel nåede han angiveligt at tage livet af 49 personer i to moskéer i byen Christchurch. Det skete fredag eftermiddag, hvor flere hundrede mennesker var mødt op til bøn.

Blandt de sårede og døde er både børn som ældre, mænd som kvinder, skriver The Guardian.

Brenton Tarrant havde angiveligt fem skydevåben på sig, da han blev anholdt. To af dem var halvautomatiske. Han blev sent fredag aften dansk tid fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drab.

Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.