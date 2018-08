Tysklands arbejdsløshed faldt i august yderligere, og beskæftigelsen nåede op på rekordhøjde, viser nye tal torsdag. Det understreger arbejdsmarkedets styrke i Europas største økonomi.

Ifølge arbejdsdepartement faldt den sæsonkorrigerede ledighed med 8000 til 2,330 millioner.

Arbejdsløsheden ligger uændret på 5,2 procent, hvilket er det laveste siden genforeningen i 1990.

Endnu et positivt tegn er, at de sæsonkorrigerede tal for beskæftigelsen er steget til det rekordhøje 44,7 millioner i juli. Det viser separate tal fra Tysklands Føderale Statistik.

Den rekordhøje beskæftigelse, den øgede jobsikkerhed og lønforhøjelser uden inflation samt lav rente har medført, at de tyske forbrugere bruger mange penge.

Der er imidlertid tegn på mindre optimisme hos lønmodtagerne og en mulig køling af økonomien i tredje kvartal.

Den tyske stat havde i første halvår af 2018 et milliardoverskud på 48,1 milliard euro (omkring 358 milliarder kroner).

Det rekordstore overskud har gjort det klart, at der er penge i kasserne hos både de føderale myndigheder, i delstaterne og i kommunerne.

Udviklingen har medført, at importen stiger hurtigere end eksporten.