Antiglobalisten Trump møder den globale elite i Davos

I årtier har der været konsensus omkring en stadig mere globaliseret verden ved stormødet World Economic Forum i den schweiziske alpeby Davos.

Men i år rejser den amerikanske præsident, Donald Trump, til byen under parolen "Amerika Først" for at fortælle de mange magtfulde erhvervsfolk, at de har taget fejl.

Mødet i Davos begynder tirsdag.

Trump vil være den første siddende amerikanske præsident, der besøger topmødet, siden Bill Clinton gjorde det i 2000.

Men den amerikanske rigmand og præsident vil ikke være den eneste verdensleder til stede.

Blandt andre vil Indiens Narendra Modi, Frankrigs Emmanuel Macron, Tysklands Angela Merkel, briternes Theresa May og Canadas Justin Trudeau være til stede i løbet af stormødet.

Der bliver derfor kamp om opmærksomheden ved mødet, der slutter fredag.

Sidste år løb Kinas præsident, Xi Jinping, med meget af opmærksomheden. Det skete, da han i en tale gik imod protektionisme i et forsøg på at male et nyt billede af den kinesiske regering.

Mange forventer, at Donald Trump i år vil gøre det modsatte.

Trumps tale ved mødet vil være hans mest profilerede tale uden for USA's grænser til dato. Mange forventer, at Trump desuden vil dække mødet flittigt på sin egen Twitter-profil.

Ifølge mediet Politico vil præsidenten efter alt at dømme bruge sin tale til at lade "en stinkbombe" ramme mødet.

Mediet beskriver, hvordan præsidenten vil give sin uforbeholdne mening om frihandelsaftaler, som han mener går imod USA's ønsker, klimaforandringer og måske endda lange ud efter Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF).

Det vil i så fald være noget, som ingen amerikansk præsident har gjort før.

Ronald Reagan talte i sin tid som USA's præsident til deltagerne i Davos via satellit. George H.W. Bush, George W. Bush og Barack Obama derimod deltog aldrig i mødet.