Antal af skuddrab i USA når sit højeste niveau i knap 40 år

Næsten 40.000 mennesker blev i 2017 dræbt af skud fra et skydevåben i USA. Det er det højeste antal i flere årtier.

Det viser en analyse fra det amerikanske center for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse.

Det skriver CNN.

Ifølge analysen blev 39.773 dræbt af skud i 2017. Det er en stigning på mere end 10.000 i forhold til 1999, hvor 28.874 blev skuddræbt.

Med næsten 40.000 skuddrab blev 2017 et kedeligt rekordår. Man skal således helt tilbage til 1979 for at finde et tilsvarende antal.

Tallet dækker over både drab, selvmord, utilsigtede dødsfald og dødsfald i krigszoner. Ifølge CNN begik 23.854 personer selvmord med et skydevåben i 2017.

- I 2017 døde næsten 109 mennesker hver dag af skud. Skuddrab er en samfundsepidemi, der kræver en samfundsløsning.

Sådan siger talsmand for organisationen Educational Fund to Stop Gun Violence Adelyn Allchin i en udtalelse.

- Voldshandlinger med skydevåben har været en del af vores hverdag alt for længe. Det er på tide, at vores folkevalgte ledere på alle regeringsniveauer arbejder sammen for at gøre skuddrab sjældne og unormale, tilføjer hun.

Den amerikanske våbenlobby, NRA, ser ikke de nye dødstal som en anledning til at stramme våbenlovgivningen.

- Våbenkontrol er ikke løsningen, skrev NRA på Twitter onsdag og tilføjede:

- Hvis vi vil forhindre flere forfærdelige voldshandlinger, skal vores ledere stoppe med at dæmonisere mændene og kvinderne i NRA og finde løsninger, der vil redde liv.