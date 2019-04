Anklager om upassende adfærd rammer Biden før mulig valgkamp

Den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden bliver af to kvinder anklaget for at have opført sig upassende tidligere i sin politiske karriere.

Det sker, mens der florerer stærke rygter om, at Biden vil stille op som præsidentkandidat ved det kommende valg i USA i 2020.

Den 43-årige kvinde Amy Lappos fortæller mandag, at Biden skal have opført sig upassende i forbindelse med en fundraising i 2009.

- Det var ikke seksuelt, men han tog fat i mit hoved.

- Han lagde sin hånd rundt om min nakke og trak mig ind til sig for at gnide sin næse mod min. Da han trak mig ind til sig, troede jeg, at han ville kysse mig på munden, siger Amy Lappos til avisen Hartford Courant.

Lappos' beskyldninger kommer efter anklager fra den 39-årige Lucy Flores, demokratisk politiker i Nevada.

Flores skrev fredag i en klumme om en episode, hvor Biden skal have kysset hende på baghovedet tilbage i 2014.

- Jeg mærkede to hænder på mine skuldre, skriver hun og tilføjer, at Biden "herefter gav mig et stort langsomt kys på baghovedet".

Den tidligere vicepræsident afviser selv at have opført sig upassende.

- I løbet af mine mange år med valgkampe og et offentligt liv har jeg uddelt utallige håndtryk, knus og vist kærlig omsorg.

- Ikke én gang - aldrig - føler jeg, at jeg opførte mig upassende. Hvis der er nogen, der mener, at jeg gjorde, så vil jeg lytte til det med respekt. Men det var aldrig min hensigt, siger Biden.

I sin tid som vicepræsident blev Biden ofte set i tæt kontakt med kvinder.

Siden MeToo-kampagnen har kvinder verden over sat fokus på seksuelle overgreb, og det har også betydning for Biden.

Det vurderer Maria Cardona, der er politisk kommentator.

- Det ser anderledes ud i 2019, siger hun.

- Nu kommer det hele an på, hvordan han håndterer det her. Han bliver nødt til at erkende, at hans opførsel gjorde kvinder utilpas, siger hun.