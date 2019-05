Anklager ønsker dødsstraf i sag om dobbeltdrab i Marokko

Anklageren i sagen om dobbeltdrabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko vil gå efter dødsstraf.

Det fortæller bistandsadvokaten til familien til den dræbte danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen, Khalil El Fataoui, til den norske avis Dagbladet.

- Jeg erfarer, at anklageren vil bede om dødsstraf til tre eller fire af de hovedtiltalte. Jeg er helt enig i det. Drabsmændene har begået nogle helt forfærdelige handlinger og udgør en fare for Marokko - og verden, siger advokat Khalil El Fataoui til Dagbladet.

I alt er 24 mænd tiltalt i sagen. Heraf er fire hovedmistænkt for drabene. De fire hovedmistænkte optræder på en video, hvor de sværger troskab til den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Om de fire mænd siger Khalil El Fataoui:

- De fire hovedtiltalte er ikke mennesker, men onde kriminelle, som opførte sig værre end dyr. De bør få dødsstraf, og jeg er ret sikker på, at det er, hvad de ender med at få.

Skulle de fire hovedmistænkte blive idømt dødsstraf, er det dog langt fra sikkert, at straffen rent faktisk bliver udført. Ifølge Dagbladet har Marokko ikke udført en dødsstraf siden 1993. Det er til trods for, at over 100 mennesker sidder i landets fængsler med en dødsdom.

Den 17. december sidste år blev 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, fundet dræbt ved deres telt i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

Efterfølgende kom det frem, at de to kvinder var blevet stukket med kniv og halshugget, og at de marokkanske myndigheder betragter sagen som terror.

En video, der viser en af kvinderne blive dræbt, florerede efterfølgende på internettet.

Retssagen mod de 24 mænd begynder i Salé tæt på Marokkos hovedstad, Rabat, den 16. maj.