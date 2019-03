Virksomheden bag kørselstjenesten Uber kan ikke holdes juridisk ansvarlig for en færdselsulykke sidste år, hvor en af Ubers selvkørende biler ramte og dræbte en kvinde i USA.

Det vurderer anklagemyndigheden i Yavapai County i delstaten Arizona.

Ulykken skete i marts 2018, da en 49-årig kvinde var i færd med at krydse en mørk vej i Tempe i det centrale Arizona.

Her kørte en selvkørende Volvo, som var ejet af Uber, ind i hende. Kvinden døde senere af sine kvæstelser.

Men der er intet grundlag for at holde Uber Technologies Inc juridisk for hændelsen. Det skriver anklagemyndigheden i et brev, der er offentliggjort tirsdag aften dansk tid.

Til gengæld bør den assisterende chaufførs håndtering af situationen blive efterforsket nærmere af politiet i Tempe, lyder det.

Uber har ikke ønsket at kommentere på anklagemyndighedens vurdering.

Bilen var en del af et eksperiment med selvkørende biler, som efterfølgende blev bremset i Arizona.