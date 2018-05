Anklage: Forældre udsatte ti børn for vold og waterboarding

I et lyst parcelhus på en blind vej i byen Fairfield nordøst for San Francisco, Californien, gennemlevede ti børn i alderen fire måneder til 12 år jævnligt at blive udsat for vold og mishandling af deres forældre.

Husets gulve var dækket af ekskrementer fra både dyr og mennesker, skrald og rådden mad, og alle ti børn sov i samme værelse.

Det fremgår af retsdokumenter, som nyhedsbureauet AFP er i besiddelse af.

Igennem flere år er børnene blevet udsat for waterboarding, der generelt betragtes som en torturmetode brugt under forhør af fanger.

- Børnene er jævnligt blevet stranguleret, bidt, skudt på med en armbrøst og en luftpistol og slået med grene og bat. De har været udsat for waterboarding og har fået hældt skoldende vand over dem, står der i retsdokumenterne.

Den årelange mishandling har efterladt børnene med "forskellige former for ar, inklusiv brækkede arme" samt stiksår og brændemærker.

Politiet blev opmærksom på familien, da det ældste barn, en dreng på 12 år, løb hjemmefra i marts i år.

En nabo fandt drengen sovende under en busk i en have, og politiet blev tilkaldt for at bringe ham hjem.

Da politiet trådte ind i familiens hus, så betjentene med det samme, at noget var helt galt. Børnene blev taget i forvaring, og forældrene blev sigtet for vanrøgt og for at bringe deres børn i fare.

Onsdag kom det ifølge retsdokumenter frem, at forældrene, 30-årige Ina Rogers og 29-årige Jonathan Allen, også har udsat børnene for tortur.

- I løbet af efterforskningen har børnene meget omhyggeligt beskrevet episoderne med overgreb, fremgår det af dokumenterne.

29-årige Jonathan Allen, der er biologisk far til otte af børnene, er sigtet for syv tilfælde af tortur og ni tilfælde af børnevanrøgt.

30-årige Ina Rogers, der er mor til alle børnene, er sigtet for ni tilfælde af medvirken til vanrøgt af børn.