Senator John McCain gjorde et uudsletteligt indtryk på udenrigsministeren, da de to mødtes i USA sidste år.

Det er med dyb beklagelse, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) modtager beskeden om den amerikanske senator John McCains død.

Det oplyser han i en sms til Ritzau.

- McCain var en sand amerikansk helt med stærke værdier og et stort mod, skriver ministeren.

- Jeg har haft fornøjelsen af at møde ham, og han gjorde et uudsletteligt indtryk, skriver Anders Samuelsen videre.

De to mødtes i Washington i marts sidste år i forbindelse med et stormøde om kampen mod Islamisk Stat. John McCain var formand for Senatets forsvarsudvalg.

Den danske udenrigsminister kalder McCain "et varmt, nærværende og vidende menneske, som var intenst til stede, og altid nysgerrig og inspirerende".

- Verden har mistet en frihedskæmper. Alle mine tanker går til de efterladte, slutter han.

Den tidligere republikanske præsidentkandidat døde i sit hjem i Arizona lørdag eftermiddag lokal tid af kræft i hjernen.

Han blev 81 år.

John McCain var i flere år krigsfange under Vietnamkrigen, hvor han blev udsat for tortur.

Siden 1987 var han senator i hjemstaten Arizona.

I 2000 tabte han Republikanernes primærvalg til George W. Bush.

Otte år senere blev han dog valgt som republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2008. Men her tabte han til demokraten Barack Obama.

Efter nyheden om McCains død strømmer det ind med mindeord på sociale medier fra alverdens politikere og tidligere amerikanske præsidenter såvel som den nuværende.

- Min dybeste sympati og respekt går ud til senator John McCains familie. Vores hjerter og bønner er hos jer, skriver præsident Donald Trump på Twitter.