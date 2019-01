Analyse: Nedlukning vil koste USA seks milliarder dollar

Den netop afsluttede nedlukning af det amerikanske statsapparat vil koste USA mindst seks milliarder dollar.

Det vurderer en ny analyse fra kreditratingbureauet S & P Global Ratings. Det skriver blandt andet nyhedsbureauet dpa og den britiske avis The Independent.

Analysen konkluderer, at omkostningerne af nedlukningen, der i 35 dage har lammet Washington og frarøvet 800.000 statsligt ansatte deres løn, med stor sandsynlighed "bliver større end tidligere forventet".

Det fulde overblik over de økonomiske omkostninger er endnu ikke fastlagt.

Men analysen vurderer, at den samlede pris mindst vil blive seks milliarder dollar - svarende til knap 40 milliarder kroner.

Omkostningerne kan således overstige de 5,7 milliarder dollar, som USA's præsident, Donald Trump, har krævet som finansiering til en grænsemur mod Mexico.

Nedlukningen er sket som følge af en ophedet budgetstrid, hvor Kongressen og Trump ikke har kunnet nå til enighed om et statsbudget for 2019.

Demokraterne, der i januar overtog flertallet i det ene af Kongressens to kamre, har nægtet at stemme for et budget med penge til Trumps grænsemur.

Natten til lørdag dansk tid underskrev Trump en aftale, der kort forinden var blevet godkendt i Kongressen, og som giver USA' et midlertidigt budget frem til 15. februar.

Det midlertidige budget sætter en stopper for nedlukningen af statsapparatet de næste tre uger. I den tid vil Trump forhandle videre med Kongressen om grænsemuren.

Præsidenten har dog truet med, at statsapparatet kan lukke ned igen den 15. februar, hvis ikke det lykkes ham at få grænsemuren med i det endelige budget.

- Vi har ikke andet valg end at bygge en stærk mur eller en stålbarriere. Hvis vi ikke får en fair aftale fra Kongressen, så lukker staten igen den 15. februar, eller også bruger jeg min ret til at erklære en national katastrofe, lød det lørdag fra Trump.