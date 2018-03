Amnesty vil have stoppet kvindechikane på Twitter

Twitter skal gøre mere for at hjælpe kvinder, der bliver chikaneret på det sociale medie, mener Amnesty.

Den sociale medieplatform Twitter er langt fra god nok til at håndtere kvinders indberetninger om onlinetrusler og chikane.

Det mener Amnesty International, der det seneste år har undersøgt Twitters håndtering af netop indberetningerne.

Mere end 4000 kvinder i alderen 18 til 55 år har deltaget i undersøgelsen. 23 procent af de adspurgte angiver, at de har oplevet at blive chikaneret online, fremgår det af rapporten.

- Trods gentagne løfter om at rette op mødes mange kvinder stadig af en svinesti af dødstrusler, voldstrusler og racistiske og homofobiske udsagn, når de logger på Twitter, udtaler Azmina Dhrodia, forsker i teknologi og menneskerettigheder hos Amnesty, i en pressemeddelelse.

De seneste 16 måneder har Twitter foretaget mere end 30 ændringer for at styrke sikkerheden på platformen. Derudover går virksomheden "oftere" i rette med krænkende tweets.

Det skriver Twitter i et svar til Amnesty International.

Heri understreger virksomheden, at det umuligt at "slette had og fordomme fra samfundet".

Men den forklaring køber Azmina Dhrodia fra Amnesty International ikke.

- Twitter har gentagne gange forsøgt at fjerne fokus fra eget ansvar ved at pege på det generelle problem med had og fordomme i samfundet.

- Men vi beder dem ikke om at løse verdens problemer. Vi beder dem om at foretage konkrete ændringer, der sender et tydeligt signal om, at chikane mod kvinder ikke er velkomment på Twitter, siger Azmina Dhrodia.

Kvinder fra Danmark, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien, USA og New Zealand har deltaget i Amnesty Internationals undersøgelse.