Amnesty slår alarm over stor sultestrejke i egyptisk fængsel

130 indsatte har sultestrejket i mere end seks uger i protest over umenneskelige forhold i fængsel i Kairo.

Amnesty International slår alarm over en omfattende sultestrejke i et højsikkerhedsfængsel i den egyptiske hovedstad, Kairo.

130 indsatte har sultestrejket i mere end seks uger i protest over umenneskelige forhold i fængslet Al-Aqrab i den sydlige del af Kairo, oplyser Amnesty onsdag i en pressemeddelelse.

Flere af dem, der sultestrejker, har siddet fængslet i mere end to år "uden at være blevet tilladt et eneste besøg fra deres familie eller advokat", lyder det.

Siden sultestrejken blev indledt 17. juni, har myndighederne besvaret de indsattes protest ved at "slå dem og påføre dem elektriske stød med strømpistoler", oplyser organisationen, der citerer en meddelelse fra de indsatte.

- De egyptiske myndigheder har presset snesevis af indsatte i Al-Aqrab til bristepunktet, skriver Amnesty.

Amnestys chef for Mellemøsten og Nordafrika, Magdalena Mughrabi, anklager de egyptiske myndigheder for "åbenlyst at blæse på" både egyptisk og international lovgivning.

- Kombinationen af uhumske, umenneskelige forhold i fængslet samt nægtelsen af besøg fra familier og adgang til deres advokater har skabt en ubærlig situation for de indsatte, siger hun.

De egyptiske myndigheder bryder herved ikke bare loven, men udviser "hjerteløs ondskabsfuldhed", siger hun videre.

Menneskerettighedsgrupper anklager jævnligt de egyptiske myndigheder og den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, for føre en hård kurs mod sine politiske modstandere.

Det gælder både den sekulære opposition i landet såvel som den islamistiske.

Sisi stod som hærchef i spidsen for afsættelsen af Egyptens første folkevalgte leder, islamisten Mohamed Mursi, i 2013.

Siden da har han slået særligt hårdt ned mod sine politiske modstandere fra Det Muslimske Broderskab. Tusindvis er blevet fængslet, og hundredvis er blevet idømt dødsstraf.