Amnesty: Venezuelas politi henretter Maduro-modstandere

Venezuelanske sikkerhedsstyrker har henrettet adskillige mennesker som straf for at protestere mod præsident Nicolás Maduro. Samtidig har sikkerhedsstyrkerne anholdt hundredvis af tilfældige.

Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten "Sult, straf og frygt - formlen for undertrykkelse i Venezuela" siger Amnesty, at snesevis af mennesker mistede livet under fem dage med protester i landet fra 21. til 25. januar. Stort set alle døde af skudsår.

Samtidig blev 900 mennesker anholdt.

Amnesty opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til at adressere den "totale straffrihed, der hersker i Venezuela". Det skal ifølge organisationen ske ved, at FN opretter en uafhængig efterforskningsinstans, der skal rapportere om situationen vedrørende menneskerettigheder i landet.

Protesterne i Venezuela er udløst af oppositionsleder Juan Guaidós krav om forandringer, efter at præsident Nicolás Maduro begyndte en anden embedsperiode.

Mange anerkender ikke Maduros valgsejr fra maj sidste år.

Den 23. januar i år udråbte Juan Guaidó sig selv til midlertidig præsident. Imens siger Maduro, at Guaidó leder et amerikansk kup mod ham.

- Myndighederne under Nicolás Maduro forsøger at bruge frygt og straf til at indføre en modbydelig strategi, der går ud på social kontrol mod de, der kræver forandring, siger Erika Guevara-Rosas, USA's Amnesty-direktør.

- Maduros regering angriber de mest fattige mennesker - netop de mennesker, som regeringen hævder at forsvare. Men i stedet dræber, anholder og truer den dem, tilføjer hun.

Ifølge Amnesty International går specialenheder fra venezuelansk politi, Faes, målrettet efter fattige områder, hvor mange er imod Maduro. Her gennemfører specialstyrkerne udenretlige henrettelser for at skabe social kontrol.

I løbet af de seneste uger har Faes udført adskillige dødbringende razziaer.

Ifølge Amnesty er 41 mennesker blevet dræbt under protester siden slutningen af januar. Organisationen oplyser, at den har dokumenteret seks udenretlige henrettelser af unge mænd med tilknytning til protesterne udført af Faes.