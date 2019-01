Amnesty: Saudiske aktivister er udsat for tortur og overgreb

Kvindelige aktivister, der sidder fængslet i Saudi-Arabien, udsættes for tortur og seksuelle overgreb.

Det fremgår af en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Siden maj er et tocifret antal saudiarabiske kvindeaktivister - herunder flere ikoner i landets kvindebevægelse - blevet fængslet, vurderer FN.

I mindst ti tilfælde er kvinderne blevet udsat for tortur og overgreb i løbet af de første tre måneder i fængslerne, fremgår det af rapporten.

En kvinde husker, hvordan hun fik hældt vand i munden, hvis hun skreg under tortur i forbindelse med afhøringer.

Andre fortæller, at de er blevet udsat for elektrochok eller har fået at vide, at deres familiemedlemmer i Saudi-Arabien er døde, selv om det ikke er sandt.

Vidneudsagnene får alarmklokkerne til at ringe hos Amnesty.

- Vi er ekstremt bekymrede for aktivisternes velbefindende. De har været fængslet i snart ni måneder, blot fordi de forsvarede basale menneskerettigheder, siger Lynn Maalouf, Amnestys forskningsdirektør i Mellemøsten.