Mens FN og vestlige medieorganisationer giver udtryk for lettelse over Myanmars frigivelse af to journalister fra nyhedsbureauet Reuters, så påpeger Amnesty, at der fortsat fængsles journalister i landet.

Menneskerettighedsgruppen Amnesty International siger, at pressefriheden har vundet en vigtig sejr i Myanmar med de to journalisters frigivelse.

- Sagen mod journalisterne Wa Lone og Kyaw SOE Oo var en parodi på en retssag fra først til sidst. De burde ikke have siddet fængslet en eneste dag, skriver Amnesty med tilføjelsen:

- Men mens alle dem, som har kæmpet for deres løsladelse, byder denne udvikling velkommen, så er virkeligheden stadig, at Myanmar opretholder en undertrykkende lovgivning. Denne anvendes til at tilbageholde journalister, aktivister og andre formodede kritikere af myndighederne.

Amnesty International siger, at der i de seneste uger tilmed har været en stigning i antallet af politisk motiverede anholdelser - især når kritik har været vendt mod militæret.

- Regeringen må følge op på dens rigtige beslutning om at sætte Wa Lone og Kyaw SOE Oo på fri fod ved at frigive alle andre journalister og samvittighedsfanger, siger menneskerettighedsorganisationen.

Journalisterne Wa Lone og Kyaw SOE Oo blev fængslet i Myanmar i december 2016. De blev hver idømt syv års fængsel for at have brudt landets lov om statslige hemmeligheder.

Kritikere siger, at de reelt blev fængslet for deres afdækning af militærets forfølgelse af det muslimske rohingya-mindretal.

Men styret i Myanmar meddelte tirsdag, at det løslader 6520 fanger - deriblandt de to Reuters-journalister, som i april blev tildelt en Pulitzer-pris for deres dækning af hærens overgreb mod rohingyaerne.

Præsident Win Myints benådninger er en traditionel markering af nytåret i Myanmar, som begyndte den 17. april.