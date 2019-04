Amnesty: Iran er årsag til færre dødsstraffe på verdensplan

En løkke om halsen eller en dødbringende sprøjte er fortsat metoder, hvormed mange mennesker ender deres dage i de i alt 106 lande, der har dødsstraf.

Ikke desto mindre har antallet af sager taget et dyk fra 993 i 2017 til 690 i 2018, hvilket svarer til et fald på 31 procent.

Det viser en ny rapport om dødsstraf fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Den vidner om en udvikling på verdensplan, mener den danske generalsekretær i organisationen, Trine Christensen,

- Vi bevæger os væk fra dødsstraf verden over, og det er utroligt vigtigt og positivt, siger hun.

Ifølge Trine Christensen skyldes faldet primært, at henrettelser i Iran er faldet markant fra 507 til 253.

- I Iran har man henrettet flere hundrede mennesker hvert eneste år på grund af narkorelaterede sager. Det har man valgt at afskaffe, og det betyder meget for faldet på international plan, siger Trine Christensen.

De fem lande, hvor flest bliver henrettet, er ifølge Amnestys rapport Kina, Iran, Saudi-Arabien, Vietnam og Irak.

Dog indgår antallet af henrettelser i Kina ikke i rapporten, hvilket har stor betydning for udfaldet.

- Vi vurderer, at Kina henretter flere tusind mennesker hvert eneste år. Så det er klart, at de ligger i deres helt egen uhyggelige liga, siger Trine Christensen.

Men årsagen til, at Kina ikke indgår i statistikken skyldes ifølge generalsekretæren, at det er en statshemmelighed.

Det samme gælder Nordkorea.

- Det er to alvorlige steder, hvor vi ikke kan få besked på, hvor mange der er henrettet.

- Ud over at man bør afskaffe dødsstraffen helt, så kæmper vi også for, at de lande, der har det, er transparente, så det ikke er en statshemmelighed, siger Trine Christensen.

Det er ifølge Trine Christensen forskelligt fra land til land, hvad der indløser dødsstraf. Det kan være alt fra drab til protest mod staten.