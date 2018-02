Amnesty: Australien efterlader flygtninge til liv i fare

De flygtninge, som Australien har sendt til Papua Ny Guinea, lever under miserable forhold, viser ny rapport.

Australiens regering har efterladt hundredvis af flygtninge og asylansøgere på øen Manus i Papua Ny Guinea under forhold, der har mere karakter af afstraffelse end beskyttelse.

Det konkluderer Amnesty International torsdag i en ny rapport.

Rapporten dokumenterer, at indbyggerne efter lukningen af den hidtidige transitlejr på Manus i efteråret sidste år er blevet overflyttet til nye faciliteter, hvor de er i konstant risiko for vold, overgreb og røverier fra lokalbefolkningen.

Amnestys researchere har talt med 55 beboere, som fortæller, at de frygter at forlade den nye lejr på grund røverier, væbnede overfald og spontan vold fra indbyggerne i den nærliggende by Lorengau.

Samtidig mangler beboerne ordentlige lægefaciliteter.

Helbredsundersøgelser fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har tidligere vist, at 88 procent af flygtningene på Manus-øen lider af depression eller posttraumatisk stressyndrom (PTSD) efter at have tilbragt næsten fem år i limbo.

- Det er ikke nogen løsning at flytte flygtninge og asylansøgere fra et helvedeshul til et andet, udtaler Kate Schuetze, Amnestys researcher i Stillehavsregionen, i en pressemeddelelse.

- Det forlænger bare lidelserne for disse desperate mænd. De nye centre på øen Manus er ikke alene en sikkerhedsrisiko for beboerne - de giver dem heller ikke adgang til basale fornødenheder, tilføjer hun.

Mange af de flere hundrede mænd, som Australien siden 2013 har overført til Manus som en del af landets flygtningepraksis, er bange for at forlade lejren.

Ifølge UNHCR har politiet senest den 21. januar opfordret alle flygtninge og asylansøgere til at blive inden døre efter klokken seks om aftenen af sikkerhedshensyn.

Amnesty sender ansvaret for flygtningenes skæbner tilbage til Australien.

- I stedet for at opfinde nye, kreative metoder til at undslippe sit ansvar og bryde international ret bør Australiens regering afslutte sin bevidst ondsindede og undvigende flygtningepolitik, siger Kate Schuetze.