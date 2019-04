Amnesty: 1600 civile blev dræbt i Raqqa af koalition

USA-ledet angreb mod IS i den syriske by Raqqa i 2017 kritiseres stærkt i en ny rapport.

Det amerikanskledede stormløb mod Islamisk Stat (IS) i den syriske by Raqqa i Syrien i 2017, kostede over 1600 civile livet, konkluderer en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International og overvågningsgruppen Airwars.

Airwars er en gruppe baseret i London, der blev oprettet i 2014 for at overvåge amerikanske kampagner mod IS.

Airwars og Amnesty International kræver større åbenhed og vilje til at undersøge, hvad der skete fra den USA-ledede koalitions side. De siger, at mange luftangreb var upræcise og tilfældige.