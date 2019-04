Amerikanske myndigheder afværger angreb mod politisk møde

Amerikanske myndigheder har mandag afværget et planlagt terrorangreb i det sydlige Californien.

Det fortæller den offentlige anklager i Californien, Nick Hanna, ved et pressemøde sent mandag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

En tidligere marinesoldat, der efter udstationering i Afghanistan konverterede til islam, ville angiveligt bringe en bombe til sprængning ved et politisk møde mellem tilhængere af yderligtgående højrefløjsnationalisme, der skulle afholdes mandag.

Soldaten, 26-årige Mark Domingo, blev anholdt fredag i sit hjem i Long Beach nær Los Angeles. Ifølge efterforskere var hans plan at placere hjemmelavede bomber ved mødet mandag - bomberne var fremstillet ved hjælp af blandt andet trykkogere og søm.

Ifølge Hanna var det soldatens hensigt at "producere og bruge ødelæggende våben til at begå massemord".

Motivet skulle ifølge anklageren være hævn for skudangrebene mod to moskéer i den newzealandske by Christchurch. Her åbnede en 28-årig australsk mand ild mod bedende muslimer.

50 mennesker mistede livet.