Amerikansk rapport afslører systematisk vold mod rohingyaer

I en ny rapport konkluderer USA, at Myanmars militær systematisk både dræber og voldtager rohingyaer.

USA har dokumenteret omfattende, systematisk vold begået af Myanmars militær mod landets rohingyaer - heriblandt drab og voldtægter.

Konklusionen kommer i en rapport, der mandag blev udgivet af det amerikanske udenrigsministerium. USA offentliggjorde i samme ombæring, at landet giver et bidrag på 185 millioner dollar til rohingya-flygtninge.

Mandagens rapport er baseret på interviews foretaget i april med 1024 voksne rohingyaer, der er flygtet til Bangladesh.

82 procent af de adspurgte svarer, at de personligt har været vidne til drab. 51 procent melder om seksuel vold.

- Undersøgelsen afslører, at den seneste vold i den nordlige delstat Rakhine er ekstrem, meget omfattende og øjensynligt drevet af en vilje til at terrorisere rohingyaerne og fortrænge dem, lyder det i rapporten.

Her fremgår det også, hvordan Myanmars militær i nogle tilfælde udfører angrebene på rohingyaerne.

Blandet andet tvinger soldaterne rohingya-kvinder til at forlade deres hjem.

- Herefter vælger de en lille gruppe kvinder - ofte fire eller fem, men nogle gange op til 20 - som op mod 15 soldater tager med ud på marker, ind i skoven, i huse, skoler, moskéer eller på toiletter og sammen voldtager dem.

- Mange ofre bliver efterfølgende dræbt, selv om det ikke altid er tilfældet, lyder det i rapporten fra det amerikanske udenrigsministerium.

Myanmars hær indledte i august sidste år indledte en offensiv mod det primært muslimske rohingya-mindretal. Sidan da er 700.000 rohingyaer flygtet fra deres primære opholdssted, delstaten Rakhine, til Bangladesh.

Mange har også tidligere fortalt om, hvordan soldater har dræbt deres familiemedlemmer og brændt deres landsbyer ned.

Myanmar er under stort pres fra det internationale samfund.

I en rapport anbefalede FN for nylig, at Myanmars hærchef og andre ledere i hæren bør retsforfølges for folkedrab på de muslimske rohingyaer.