Politiet i New Mexico beskriver stedet som sørgeligt og fattigt og mistænker ekstremister for at stå bag.

11 børn i alderen fra 1 til 15 år er blevet reddet i den amerikanske delstat New Mexico under en ransagning af et skjulested besat af "bevæbnede ekstremister".

Det oplyser politiet i Taos County i New Mexico.

To mænd blev anholdt på stedet, som en betjent beskriver som "de mest sørgelige levevilkår og den værste fattigdom, jeg har set".

Ransagningen skete som del af en flere måneder lang eftersøgning af en bortført treårig dreng.

Eftersøgningen af den treårige blev indledt i slutningen af sidste år i den anden ende af landet i Jonesboro, Georgia, hvor en 39-årig mand er mistænkt for at bortføre sin lille søn - som myndighederne endnu ikke har fundet.

Drengens mor har fortalt politiet, at sønnen, der er udviklingshæmmet og lider af anfald, gik i parken med sin far, den 39-årige mand, i december og aldrig kom hjem.

Den 2. august i år meddelte politiet i Taos County, at det havde fundet et slags "midlertidig skjulested omgivet af dæk og en jordvold", hvor den 39-årige mentes at være sammen med en anden mand.

FBI vurderede dog i første omgang, at det ikke havde beviser nok til en ransagningskendelse, oplyser sheriff i Taos County Jerry Hogrefe.

- Det hele ændrede sig, da vi fik en besked, der var videresendt til os fra en efterforsker i Georgia, og som vi havde grund til at tro kom fra en på skjulestedet.

- Den sagde: Vi sulter og har brug for mad og vand, oplyser sheriffen i en erklæring.

En operation blev planlagt ud fra en formodning om, at mændene på stedet var stærkt bevæbnet og mentes at være "ekstremister af den muslimske tro".

Om morgenen den 3. august ransagede politiet stedet, hvor man fandt de to mænd med en AR-15-riffel, adskillige magasiner og fire ladte pistoler, herunder en i den 39-årige mands lomme.

Tre kvinder, som menes at være mødre til de 11 børn, er nu i beskyttet varetægt hos politiet, hvor de skal afgive forklaring.