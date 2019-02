Amerikansk ambassadør advarer EU mod at omgå Iran-sanktioner

Det er respektløst, når EU omgår USA's handelssanktioner mod Iran i et forsøg på at opretholde atomaftalen.

Det siger USA's ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, i et interview med Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Kritikken går i høj grad på blandt andre Tyskland, Frankrig og Storbritanniens brug af den såkaldte Instex-mekanisme, der muliggør handel med Iran ved at bruge andre valutaer end den amerikanske dollar.

- Det er ikke tilrådeligt, at USA's allierede omgår sanktionerne, siger ambassadøren til Frankfurter Allgemeine.

Instex-mekanismen blev taget i brug i slutningen af januar i et forsøg på holde liv i atomaftalen fra 2015 mellem USA, samtlige EU-lande, Rusland og Kina.

Med aftalen forpligter Iran sig til at stoppe udviklingen af atomvåben mod at Vesten langsomt dropper økonomiske sanktioner.

Efter aftalen har flere europæiske virksomheder investeret store midler i iranske virksomheder.

I maj 2018 valgte USA's præsident, Donald Trump, dog at trække sig fra aftalen, da han mente, at aftalen ikke var tilstrækkelig til at forhindre Iran i at udvikle atomvåben.

EU og de øvrige underskrivere af aftalen står dog fast ved aftalen og har kritiseret USA's udtræden.