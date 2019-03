Netgiganten Amazon overtog for et par år siden den amerikanske økologiske butikskæde Whole Foods. Nu er detailkæmpen på internettet parat til at udvide med endnu flere fysiske forretninger.

Amazon har planer om at åbne snesevis af nye supermarkeder i flere amerikanske storbyer. Det oplyser kilder med kendskab til sagen til The Wall Street Journal.

Den første af de planlagte butikker skal åbne i Los Angeles inden udgangen af 2019.

Men Amazon undersøger også muligheden for at åbne forretninger i indkøbscentre i andre storbyer. Det gælder blandt andet San Francisco, Chicago, Washington, Philadelphia og Seattle.

Amazon har ud over Whole Foods også omkring ti Amazon Go-forretninger, som sælger koncernens mest populære internetprodukter i fysiske forretninger uden bemandede kasser.

Det kommer ikke bag på folk med kendskab til detailbranchen, at der nu kommer konkurrence fra Amazon.

- Vi er ikke overraskede, siger David Bujnicki, ansvarlig for investorrelationer i Kimco Realty, der ejer eller administrerer 437 indkøbscentre i USA, til nyhedsbureauet Reuters.

Amazon kan være på vej til at åbne op mod 3000 mindre butikker i løbet af tre år. Det vil være Amazon Go-forretninger. Det sagde unavngivne kilder sidste år til Wall Street Journal.

Amazon afviser at kommentere oplysningerne fra Wall Street Journal.