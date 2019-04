Algeriet anholder 180 demonstranter under voldelige sammenstød

83 betjente skal være blevet såret under sammenstød mellem demonstranter og politiet i Algeriet.

Flere end 180 demonstranter er fredag aften blevet anholdt i Algeriet.

Det skyldes ifølge algerisk politi, at 83 politibetjente er blevet såret under sammenstød i forbindelse med demonstrationer i hovedstaden Algier.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er flere af de anholdte del af en "terrorgruppe", som havde planlagt at opfordre demonstranterne til vold. Politiet har ikke givet yderligere oplysninger om anholdelserne.

Flere hundredtusinder deltog i fredagens protester mod den regerende elite i det nordafrikanske land.

Kampklædt politi brugte tåregas mod demonstranterne for at sprede menneskemængden, oplyser vidner.

Der har været talrige demonstrationer i Algeriet siden 22. februar, som indtil nu har været af fredelig karakter.

Efter flere ugers protester trådte præsident Abdelaziz Bouteflika tilbage i slutningen af februar efter at have siddet 20 år ved magten.

Bouteflika er blevet erstattet af Abdelkader Bensalah, som vil fungere som midlertidig præsident frem til præsidentvalget 4. juli.

Men demonstrationerne i landet er fortsat, da det ifølge store dele af befolkningen ikke er nok, at Bouteflika er trådt tilbage.

De ønsker, at hele den regerende elite, skal væk.

Under fredagens demonstrationer bærer flere demonstranter bannere med påskriften: "Alle korrupte skal retsforfølges".

- Vi er kommet i dag for at sige, at Bensalahs position er forfatningsstridig, siger en demonstrant ved navn Nawal.

- Vi fortjener ikke et militærstyre. Vi fortjener et demokratisk og frit Algeriet.

Ifølge algerisk stats-tv mødte demonstranter ikke kun op i Algier. Lignende demonstrationer fandt sted i en lang række andre byer i landet.

Algeriet er blandt andet plaget af stor arbejdsløshed. Særligt blandt unge, hvor hver fjerde under 30 år er arbejdsløs.