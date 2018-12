Albino-orangutangen Alba bliver sat fri på Borneo

Verdens hidtil eneste kendte albino-orangutang, Alba, skal onsdag sættes fri i regnskoven på Borneo.

Det skriver den danske organisation Red Orangutangen, der har fulgt Alba tæt og er partner med den indonesiske pendant, Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), som står for genudsættelsen af orangutangen.

Alba blev i flere år holdt ulovligt som kæledyr i et bur på Borneo, indtil et redningshold i april sidste år reddede den. Siden har Alba boet på et center for orangutanger.

Men den cirka seks år gamle orangutang udviser vild adfærd og får derfor nu chancen for at vende tilbage til et liv i fuld frihed.

- Det er positivt, at de indonesiske myndigheder ønsker at give Alba chancen for et liv i frihed, siger Hanne Gürtler, der er direktør i Red Orangutangen.

Genudsættelsen kommer til at foregå i nationalparken Bukit Baka Bukit Paya National Park i Central Kalimantan.

Det er et område med 236.000 hektar beskyttet regnskov, som BOSF siden 2012 har brugt til at genudsætte 112 orangutanger.

Alba vil blive fulgt i sit frie liv via en radiosender.

- Det er betryggende, at man vil monitorere Albas tilpasning til livet i regnskoven nøje, og at der er en plan B, hvis det mod forventning ikke skulle lykkes Alba at vende tilbage til et liv i regnskoven, siger Hanne Gürtler.

Alba er den hidtil eneste albino-orangutang, man kender til, og den har de seneste år boet på et rehabiliteringscenter, som har forberedt den på livet i det fri.

Tiden som kæledyr har dog sat sine spor, og Alba har indtil nu ikke kunnet klare sig på egen hånd i regnskoven.

Aben kæmper også med flere problemer som albino.

Dens symptomer på albinisme indebærer blandt andet nedsat syn og hørelse og en ekstra stor risiko for hudkræft.

Ud over Alba skal også orangutangen Kiki genudsættes. De to aber har været sammen, siden Alba ankom til centeret.

Orangutanger lever kun på Borneo og Sumatra. Ifølge naturorganisationen IUCN er antallet af Borneo-orangutanger faldet med 60 procent fra 1950 til 2010.

Derfor kom orangutangen i 2016 på listen over kritisk truede dyrearter.

Det forventes, at endnu flere forsvinder frem til 2025, fordi regnskovsområder bliver fældet.

Orangutanger kan blive op til 45 år i naturen og op til 60 år i fangenskab.