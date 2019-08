Aktivister forsøger at lamme trafikken i Hongkong

Over 150 flyafgange er aflyst mandag i Hongkong, hvor også undergrundstogene er ramt af forsinkelser.

Myldretidstrafikken i Hongkong er ramt af store forstyrrelser mandag, hvor aktivister har varslet nye demonstrationer mod lokalregeringen og opfordret til storstrejker.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Samtidig advarer Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, om, at de seneste ugers store demonstrationer har bragt byen tæt på en "meget farlig situation".

- Den slags forstyrrelser har i alvorlig grad undermineret lov og orden i Hongkong og skubbet vores by ud til kanten af en meget farlig situation, siger Lam mandag på et pressemøde ifølge The Guardian.

Det er første gang i tre uger, at hun taler til offentligheden.

Over 150 internationale flyafgange er mandag aflyst fra Hongkongs lufthavn, og undergrundstogene kører uregelmæssigt.

Prodemokratiske aktivister havde udset sig millionbyens undergrundsstationer som et af deres mål.

I de travle morgentimer holdt aktivister bevidst togdøre åbne for at forhindre togene i at forlade stationerne.

Det har skabt lange køer af passagerer, og der har ifølge AFP været sporadiske håndgemæng mellem vrede pendlere og aktivister.

Hongkong har i omkring to måneder lagt gader til store protester mod styret. Demonstrationerne var indledningsvist rettet mod et lovforslag om mulig udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver derfor, at Lam træder tilbage.