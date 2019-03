Akademi vil uddele to nobelpriser i litteratur i 2019

Nobelstiftelsen mener, at akademiet har ryddet op efter sexskandale, der udløste stor krise.

Det Svenske Akademi vil i år uddele to nobelpriser i litteratur, oplyser Nobelstiftelsen og akademiets sekretær, Anders Olsson ifølge Dagens Nyheter.

Den ene bliver den pris, som akademiet ikke fik uddelt i 2018, og så prisen for 2019.

Nobelstiftelsen mener, at Det Svenske Akademi har ryddet op efter den krise, som prægede institutionen sidste år.

Skandalen om akademiet stod i fuldt flor, da 18 kvinder i 2017 stod frem og fortalte, at de var blevet udsat for seksuelle overgreb af en mand med nære bånd til akademiet.

Det var 4. maj sidste år, at Anders Olsson måtte gå den tunge gang og meddele, at der ikke blev nogen nobelpris i litteratur for 2018.

Han forklarede det med, at der var "en mindsket tillid til akademiet i omverdenen".

- I år har vi haft en uvanlig situation og et udmattet akademi. Vi må have respekt for prismodtagerne, tidligere prismodtagere og fremtiden. Vi må være troværdige som institution, forklarede han dengang nyhedsbureauet TT.