Afrikanske migranter foretrækker at blive i Afrika

Et flertal af afrikanske migranter vil hellere emigrere til et andet afrikansk land end at tage turen til Europa.

Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af en ny stor spørgeundersøgelse blandt 46.000 personer i 34 afrikanske lande, foretaget af den uafhængige afrikanske forskningsorganisation Afrobarometer.

I gennemsnit svarer 36 procent af de potentielle afrikanske migranter, at de foretrækker at migrere til et andet afrikansk land. Til sammenligning svarer 27 procent, at de foretrækker Europa.

Undersøgelsen er udført mellem 2016 og 2018. Den er offentliggjort i rapporten "Jagten på muligheder" og viser også, at der er store regionale udsving i afrikanernes svar.

Mens 58 procent syd for Sahara-ørkenen svarer, at de foretrækker at slå sig ned i et andet afrikansk land, gælder det samme kun for otte procent af afrikanerne nord for Sahara.

Der er dog et godt stykke fra overvejelserne og til at gøre alvor af dem:

- Ud af dem, der svarer, at de har overvejet at migrere, svarer hver tiende - tre procent af den samlede afrikanske befolkning - ja til, at de er i gang med forberedelserne, konkluderer undersøgelsen.

At de fleste potentielle migranter syd for Sahara vil forblive på kontinentet, overrasker ikke Pau Baizan, professor i afrikansk migration og demografi ved Universitat Pompeu Fabre i Barcelona i Spanien.

- Generelt migrerer meget små dele af befolkningen i lande syd for Sahara til Europa. Det hænger sammen med, at udviklingen i landene ikke er særligt langt fremme. Langt hovedparten af de afrikanske migranter i Europa er nordafrikanere, siger han til Kristeligt Dagblad.

Afrobarometer-undersøgelsen fortæller ikke kun noget om afrikanernes ønsker, men i mindst lige så høj grad om, hvad de tror er muligt, vurderer Pau Baizan.

- Det er ekstremt dyrt at migrere til Europa og USA, og der er få lovlige måder at rejse ind på. Mange mangler også informationer om, hvorvidt der er brug for deres arbejdskraft i Europa, siger han.