Dommer Brett Kavanaugh, der er nomineret til USA's højesteret af præsident Donald Trump, bliver torsdag konfronteret med psykologiprofessoren, som har anklaget ham for et voldtægtsforsøg.

Det sker ved en tv-transmitteret høring i Senatets retsudvalg.

Ved høringen, der indledes klokken 10.00 (klokken 16.00 dansk tid), bliver psykologiprofessoren Christine Blasey Ford udspurgt først.

Da der er republikansk flertal i Senatet, var det længe ventet, at Donald Trumps højesteretskandidat ville blive godkendt uden større problemer.

Men i de seneste ti dage er tre kvinder stået frem med navn og beskyldt den 53-årige Kavanaugh for seksuelle overgreb i 1980'erne.

Dermed er en vindersag blevet forandret til en potentiel katastrofe for Trump, som også har ændret signaler om Kavanaugh.

Trump har tidligere kun givet udtryk for uforbeholden støtte til sin kandidat. Men på et pressemøde i FN onsdag, sagde præsidenten, at han ikke vil udelukke, at han kan ændre mening om Kavanaugh.

- Hvis jeg troede, at Brett Kavanaugh var skyldig i seksuelt krænkende adfærd, ville jeg trække min nominering tilbage, sagde Trump. Han henviste til, at hans holdning vil afhænge af, hvordan torsdagens høring forløber.

Senatets retsudvalg vil fredag stemme om, hvorvidt Kavanaugh kan anbefales til det ledige sæde i USA's højesteret.

Dermed finder afstemningen sted dagen efter høringen om Kavanaughs påståede seksuelle overgreb.

Onsdagens pressemøde med Trump blev holdt i kølvandet på en tredje kvindes beskyldninger mod Kavanaugh om upassende opførsel i hans ungdomstid.

Kvinden, Julie Swetnick, siger, at hun ved flere fester i Washington i perioden mellem 1981 og 1983 oplevede Kavanaugh være seksuelt nærgående og fysisk aggressiv over for piger.

Anklagerne kommer, efter at to andre kvinder de seneste uger er stået frem med beskyldninger om, at Kavanaugh forulempede dem seksuelt i begyndelsen af 1980'erne.

Christine Blasey Ford siger, at hun blev forsøgt voldtaget af Kavanaugh til en fest, da de begge var teenagere.

Donald Trump har tidligere kaldt anklagerne mod Brett Kavanaugh for "fuldstændigt politiske".

Kavanaugh afviser anklagerne mod ham som "groteske og et åbenlyst karaktermord".