Afgørelse: SVT brød krav om upartiskhed i valgdebat

SVT burde ikke have taget afstand fra udtalelser fra Jimmie Åkesson under en valgdebat, lyder det fra nævn.

Det kunne fremstå som politisk stillingtagen, og derfor var det imod kravet om upartiskhed.

Sådan lyder afgørelsen fra Granskningsnämnden i sagen om en tv-værts afstandtagen til Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkessons udsagn under en valgdebat. Det skriver Berlingske.

Granskningsnämnden er en del af den svenske pressemyndighed under det svenske kulturministerium.

Den svenske public service-station fik massiv kritik, da en af stationens tv-værter i en partilederdebat to dage før det svenske valg sagde, at "det var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra det".

Bemærkningen faldt med henvisning til en kommentar fra Jimmie Åkesson under debatten.

- "Bare indvandrere får arbejde, så løser alt sig" - det har de sagt hele tiden. Det sker ikke, det bliver ikke sådan. Derfor må man stille sig spørgsmålet, hvorfor det er så svært for de her mennesker at få et job.

- Det er fordi, de ikke er svenskere. De passer ikke ind i Sverige, sagde Åkesson.

Det mente SVT stred mod den såkaldte demokratiparagraf i den svenske radio-tv-lov, der blandt andet lyder:

" ... programvirksomheden som helhed præges af den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers ligeværd og det enkelte menneskes frihed og værdighed".

Granskningsnämnden finder imidlertid ikke Åkessons udtalelser som værende i strid med demokratiparagraffen

Kritikken fik SVT til at fjerne valgchef Eva Landahl fra den politiske dækning. Det var Eva Landahl, der traf beslutningen om, at SVT skulle tage afstand fra udtalelserne fra Åkesson.

- At SVT's markering kom i afslutningen af debatten risikerede at fremstå som politisk stillingtagen. Nævnet bemærker særligt, at det skete i en partilederdebat tæt på valget.

- (Stationens, red.) afstandtagen medførte dermed, at programmet stred mod kravet om upartiskhed, skriver nævnet i sin afgørelse.

Sverigedemokraterna fik et stærkt valg med 17,6 procent af stemmerne svarende til 63 mandater. Det er 14 mandater mere end ved sidste valg, men faktisk lidt under de omkring 20 procent, de blev spået i nogle meningsmålinger.

Partiet er i dag det tredjestørste i Riksdagen efter Socialdemokraterna og Moderaterna.