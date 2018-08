Årets hidtil mest voldsomme jordskælv rammer nær Fiji

Kraftigt jordskælv i Stillehavet indtraf så dybt, at der er ikke er fare for ødelæggelser eller tsunamier.

Det hidtil kraftigste jordskælv i 2018 har natten til søndag dansk tid ramt et havområde nær øgrupperne Fiji, Samoa og Tonga i Stillehavet.

Det oplyser USA's Geologiske Tjeneste (USGS).

Skælvet er målt til en styrke på 8,2. Det er usædvanligt voldsomt og kunne have resulteret i katastrofale ødelæggelser og udløst tsunamier.

Men der ingen meldinger om hverken det ene eller det andet. Skælvets epicentrum, eller centrale punkt, er målt til 560 kilometers dybde. Det er så langt nede, at jordskorpen har absorberet det meste af kraften.

- Folk vil mærke det, men det er så dybt, at jeg ikke ville forvente ødelæggelser, siger geolog Jane Pursley fra USGS til nyhedsbureauet Reuters.

USA's varslingstjeneste for tsunamier bekræfter, at skælvet var for dybt til at skabe en tsunami.

Ifølge USGS er jordskælvet det kraftigste hidtil i år. I januar blev et jordskælv ud for Alaska målt til 7,9. Tidligere var et skælv i januar ud for Alaska, der blev målt til 7,9.

I begyndelsen af august ramte et skælv med en beregnet størrelse på 7,0 den indonesiske ø Lombok. Det blev fulgt af adskillige efterskælv.

Langt over 300 mennesker blev dræbt. De fleste mistede livet i bygninger, der kollapsede som følge af rystelserne.