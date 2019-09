86 tigre reddet fra berømt thailandsk tigertempel er døde

Over halvdelen af de tigre, der for tre år siden blev reddet fra et thailandsk tempel, er døde af sygdom.

For tre år siden blev 147 tigre reddet fra et berømt buddhistisk tempel i Thailand, hvor de i mere end et årti havde tjent som et populært trækplaster for turister.

Siden da er 86 af de reddede tigre døde af sygdom, mens de har været i den thailandske stats varetægt.

Det oplyser landets myndighed for dyreliv og nationalparker på et pressemøde mandag.

Tigrene, der siden redningsaktionen er blevet holdt i et statsdrevet reservat, var sårbare over for sygdomme på grund af indavl, lyder forklaringen.

DNA-test fra de 147 reddede tigre viser således, at de alle nedstammer fra de samme seks tigre.

Det siger Patarapol Maneeorn, der er chef for myndighedens afdeling for dyrs sundhed.

Indavl "påvirker deres velbefindende, medfører sygdomme og svækker helbredet", siger han på pressemødet.

Tigrene blev i 2016 reddet fra templet Wat Pha Luang Ta Bua, der er bedre kendt som Tigertemplet, i Kanchanaburi-provinsen vest for landets hovedstad, Bangkok.

Templet fungerede i mere end et årti som en slags zoologisk have, hvor turister kunne fodre tigrene og tage billeder med tigerunger.

Turismen trivedes i mange år i templet på trods af stor mistanke om mulig mishandling af dyrene og ulovligt salg af tigre.

Redningsaktionen blev sat i værk efter flere års internationalt pres.

I forbindelse med aktionen fandt de thailandske myndigheder tigerskind, tænder og mindst 1500 amuletter lavet af tigerknogler.

Derudover fandt myndighederne mindst 60 døde tigerunger, som var blevet frosset ned i templets køkken.

Blandt andet tigerknogler er en efterspurgt vare i Kina, hvor tigerknogler bruges som alternativ medicin.

Patarapol Maneeorn siger på mandagens pressemøde, at de thailandske myndigheder gør alt, hvad de kan, for at behandle de overlevende tigre så godt som muligt.

Det anslås, at der er mere end 1000 tigre i Thailand. Men kun omkring 200 lever i det fri. På verdensplan lever omkring 4000 tigre i det fri.