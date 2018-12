60 personer er såret ved sammenstød med politi i Barcelona

Tusindvis af mennesker var fredag på gaden i Barcelona for at protestere mod Spaniens regering.

Mere end 60 personer er fredag kommet til skade under sammenstød mellem politi og demonstranter i Barcelona.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tusindvis af mennesker var på gaden for at protestere mod Spaniens regerings beslutning om at afholde ministermøde på årsdagen for et regionalvalg, der sidste år resulterede i store uroligheder i Catalonien.

Undervejs udviklede demonstrationen sig, og det førte altså til uroligheder.

13 personer er blevet anholdt under demonstrationerne.

Regionalvalget i 2017 kom efter en periode med politisk uro. Her havde Cataloniens lokale regering blandt andet arrangeret en ulovlig afstemning om selvstændighed - et emne, der fortsat får sindene i kog i regionen.