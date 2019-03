59 tyske IS-sympatisører og 60 børn er tilbageholdt i Syrien

Flere end 40 kvinder med tysk statsborgerskab, der vurderes at være IS-sympatisører, er fængslet i Syrien.

59 tyske Islamisk Stat-sympatisører er tilbageholdt i Syrien.

Det skriver det tyske magasin Spiegel ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tre fjerdedele af de tilbageholdte er kvinder med tysk statsborgerskab, som opholder sig i fængsler eller bevogtede lejre.

Derudover skal op mod 60 børn med tysk statsborgerskab være tilbageholdt i Syrien. Heraf er størstedelen sammen med deres mødre, skriver Spiegel.

Der er udstedt arrestordre på i alt 20 af de 59 tyske statsborgere.

Det er lykkedes Tysklands efterretningstjeneste at afhøre mange af de tilbageholdte IS-sympatisører, men ikke dem alle, skriver magasinet.

Den amerikanskstøttede milits Syriens Demokratiske Styrker (SDF) har kæmpet hårdt for at fordrive IS fra dets bastioner i Syrien.

SDF har længe opfordret de lande, der har statsborgere fængslet i Syrien, til at hjemtage dem.

Tysklands regering oplyste i starten af marts, at den fremover vil tage statsborgerskabet fra tyskere med dobbelt statsborgerskab, der vælger at drage til krigszoner og kæmpe for militante bevægelser.

For at kunne få frataget sit statsborgerskab ifølge den nye aftale skal man være fyldt 18 år og have dobbelt statsborgerskab.

Aftalen gælder dog ikke med tilbagevirkende kraft. Derfor får den ikke konsekvenser for de tyske fremmedkrigere, der nu befinder sig i Syrien.

Debatten om, hvad man skal stille op med krigere fra Islamisk Stat, der vender hjem til de lande i Europa, hvor de har statsborgerskab, er højaktuel.

I sidste måned lød det fra USA's præsident, Donald Trump, at Europa bør tage 800 krigere hjem, der er taget til fange i Syrien. Det blev hilst velkommen af SDF.

Siden sommeren 2012 er 150 personer rejst fra Danmark til Syrien og Irak og opholdt sig hos militante islamistiske grupper. Det faktiske antal udrejste kan dog godt være højere.

Center for Terroranalyse vurderer, at mindst 21 af de 150 personer har været kvinder. Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) befinder godt 30 danskere sig i stadig i konfliktzonen.

Den danske regering siger, at den internationale retsorden pålægger Danmark at tage islamister med kun dansk statsborgerskab tilbage og retsforfølge dem her i landet.