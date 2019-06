43-årig migrant dør efter kollaps ved USA's grænse

En mand fra El Salvador er den tredje voksne, der dør efter at have krydset USA's grænse siden december.

En 43-årig mand fra El Salvador er død, efter at han kollapsede i et modtagecenter for migranter i Texas.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Manden krydsede grænsen fra Mexico til USA for en uge siden med sin datter. Siden da har begge opholdt sig i et modtagecenter i McAllen, Texas.

Han blev indlagt på et nærliggende hospital efter kollapset, men døde senere. Datteren er siden hen blevet overflyttet til et modtagecenter for børn. Hendes alder er ikke oplyst.

I en udtalelse fra den amerikanske myndighed for grænsekontrol oplyses det, at mandens dødsårsag endnu ikke er kendt.

Siden december er yderligere mindst to voksne og fem børn døde efter at have krydset grænsen til USA. De har alle mistet livet, mens de var i de amerikanske myndigheders varetægt.