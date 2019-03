3000 børn i Venezuela krydser ulovligt grænse for at gå i skole

Op mod 3000 venezuelanske børn er for tiden tvunget til at krydse grænsen fra Venezuela til Colombia på ulovlig vis for at gå i skole.

Det skyldes lukkede grænseovergange mellem de to lande.

Børnene bor lige ved grænsen. Deres forældre har sikret dem skolegang i nabolandet, da de mener, at uddannelsessystemet i Colombia er bedre.

Normalt krydser børnene grænsen gående over to broer, men vejene er for nylig blevet blokeret efter ordre af Venezuelas præsident, Nicolas Maduro.

Maduro har afbrudt de diplomatiske forbindelser til nabolandet i vest, efter at Colombia valgte at støtte den venezuelanske oppositionsleder og selvudråbte præsident Juan Guaidós forsøg på at fragte nødhjælp med mad og medicin over broerne til Venezuela.

Den diplomatiske strid betyder, at de flere tusinde børn nu i stedet må krydse Táchira-floden, der skiller de to lande, på hjemmelavede tømmerflåder.

Venezuelanske Rojas følger hver dag sin datter ned til floden, hvorefter voksne mænd sørger for, at børnene kommer sikkert over på den anden side.

- Vi fortjener ikke det her, og det gør børnene heller ikke. De (børnene red.) bør ikke betale prisen for det, der sker, siger hun.