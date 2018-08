Udsigten til at finde overlevende betegnes som meget små, selv om 30 personer stadig kan ligge begravet.

Redningsmandskab arbejdede hårdt natten til fredag ved den sammenstyrtede motorvejsbro i Genova uden at finde flere omkomne.

Mellem 20 og 30 personer kan stadig ligge begravet ved den sammenstyrtede bro, siger de italienske myndigheder.

Myndighederne har fundet 38 omkomne. Blandt de omkomne er børn i alderen 8, 12 og 13 år.

Der var tre chilenere og fire franskmænd blandt de dræbte.

Antallet af kvæstede bliver fredag opgivet til at være 16.

Redningsmandskabet brugte tidligt fredag bulldozere og kraner og andre tunge maskiner for at nedbryde de enorme betonstykker, der ligger i området.

En stor sektion af broen kollapsede pludseligt tirsdag, hvorved 37 personbiler og syv lastbiler styrtede i afgrunden.

Store betonstykker og armeringsjern styrtede ned over et jernbanespor.

Udsigten til at finde overlevende betegnes som meget små.

Brokatastrofen har skabt frygt for, at anden ældre infrastruktur vil kunne styrte sammen andre steder i landet.

- Firmaet bag motorvejsbroen skal øjeblikkelig påtage sig opgaven med at genopbygge broen. Og Autostrade, som driver broen og flere af Italiens andre betalingsveje, skal selv betale for genopførelsen, der skal ske inden for en begrænset tidshorisont.

Så klar er meldingen fra den italienske transportminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Italienske efterforskere er ved at undersøge, om broens kollaps skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i designet eller noget tredje.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, har dog allerede været ude og bebrejde Autostrade.