En tidligere canadisk universitetsstuderende blev fredag idømt 40 års fængsel for at have dræbt seks mænd, da de bad i en moské i Quebec i januar 2017.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til lørdag dansk tid.

Den 29-årige fransk-canadier Alexandre Bissonnette erkendte sig i marts sidste år skyldig i seks overlagte drab og seks drabsforsøg.

Der skulle dog gå næsten to år, fra drabene fandt sted, til dommen faldt.

Flere end 50 mennesker befandt sig i Islamic Cultural Centre, da Bissonnette åbnede ild midt under aftenbønnen og dræbte seks mænd mellem 39 og 60 år.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, kaldte skudmassakren i moskéen for et terrorangreb, men anklagemyndigheden tiltalte aldrig Bissonnette for terrorisme.

Anklagemyndigheden havde krævet 150 års fængsel til Bissonnette.

Ifølge dommeren i sagen, François Hout, vil det dog ud fra canadisk lovgivning være usædvanligt at dømme nogen til en straf, der går ud over en persons forventede levetid.

Alexandre Bissonnette fortjener dog en streng straf, understregede Hout under domsafsigelsen, der tog seks timer at læse op.

- Med dit had og din racisme har du ødelagt ofrenes liv og de pårørendes liv, dit liv og dine forældres liv. Den forbrydelse, du udførte, fortjener at få en hård straf, lød det fra dommer François Hout.

Dommen indebærer desuden, at Bissonnette ikke vil kunne prøveløslades.

Alexandre Bissonnette sad og kiggede ned på sine fødder, da dommeren læste op fra den 246 lange retsafgørelse. Nogle rækker længere væk sad hans venner og forældre og tørrede tårer væk fra kinderne.

Den 29-årige studerede politisk videnskab og antropologi på Laval Universitet.

Flere organisationer, der overvåger ekstremistgrupper i Quebec, har fortalt, at Bissonnette begyndte at give udtryk for ekstreme holdninger på sociale medier, mens han studerede på universitetet.

Han har tilkendegivet sin støtte til den franske højrenationalistleder, Marine Le Pen, samt USA's præsident, Donald Trump.