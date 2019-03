24-årig er anholdt efter drab på mafiaboss i New York

Politiet i den amerikanske delstat New Jersey har lørdag anholdt en 24-årig mand, som mistænkes for at stå bag skuddrabet på mafiabossen Francesco Cali tidligere denne uge i New York City.

Det oplyser politiet i New York City ifølge CNN og andre medier.

Den mistænkte mand ventes formelt at blive tiltalt for drab, når han overføres fra New Jersey til myndighederne i den bydel i New York, hvor drabet fandt sted.

Det oplyser Dermot Shea, efterforskningschef ved politiet i New York, på et pressemøde.

Shea oplyser ikke, hvad der førte politiet på sporet af den tilbageholdte person. Han vil heller ikke oplyse, om den anholdte har en plettet straffeattest.

Men den mistænkte fik på drabsdagen en parkeringsbøde nær gerningsstedet, oplyser Dermot Shea.

Francesco Cali blev onsdag aften fundet død foran sin bolig i New York-bydelen Staten Island. Han var ramt af ti skud i overkroppen. Mordvåbnet er endnu ikke dukket op.

Cali var sammen med familiemedlemmer, da et køretøj tilsyneladende tilfældigt kørte ind i en parkeret bil foran boligen.

Da Cali gik udenfor, for at se hvad der var sket, trak drabsmanden et våben og åbnede ild, har politiet tidligere oplyst.

Ifølge Dermot Shea er det "meget sandsynligt", at trafikuheldet var arrangeret for at lokke Cali udenfor.

Den 53-årige Cali blev anset for at være den øverste figur i mafiafamilien Gambino.

På et spørgsmål om Francesco Calis omdømme som kriminel leder siger Dermot Shea, at "vi kender udmærket til hr. Calis fortid. Den vil være del af efterforskningen med at finde et motiv".

Drabet på Cali er ifølge flere amerikanske medier det første på en mafiaboss i New York i 34 år. Dengang var offeret Paul Castellano, der ligeledes var den øverste person i Gambino-familien.