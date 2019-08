23 personer er døde efter formodet angreb på mexicansk bar

Mindst 23 personer har mistet livet efter en brand på en bar i havnebyen Coatzacoalcos i det sydlige Mexico.

Det oplyser statsadvokatens kontor, skriver NBC News.

Otte af de omkomne er kvinder, mens 15 er mænd. Derudover er 13 såret.

Ifølge flere medier - heriblandt mexicanske El Universal og britiske The Independent - opstod branden som følge af angreb med molotovcocktails.

Også nyhedsbureauet AP skriver, at der var tale om et angreb.

Molotovcocktails er en hjemmelavet bombe, der består af en flaske fyldt med brændbar væske - eksempelvis benzin.

Statsadvokatens kontor fordømmer, "hvad der muligvis har været et ondsindet angreb", skriver NBC News.

Branden opstod på en bar ved navn El Caballo Blanco.

Ministeriet for offentlig sikkerhed i staten Veracruz, hvor baren ligger, fordømmer i et tweet hændelsen på El Caballo Blanco. Det oplyser, at der er iværksat en søgning efter mulige gerningsmænd.

Hændelsen sker, næsten præcis otte år efter at 52 personer mistede livet i en brand på et kasino i Monterrey i det nordlige Mexico. Los Zetas-kartellet stod bag det angreb for at påtvinge folk at betale beskyttelsespenge.

Los Zetas-kartellet har også tidligere været aktivt i Coatzacoalcos.

Det formodede angreb på El Caballo Blanco skete sent tirsdag.

Tidligere på måneden blev 19 personer dræbt i den vestlige by Uruapan.

Derfor er der ifølge AP stigende frygt for, at de offentlige, storstilede angreb, der prægede landet fra 2006 til 2012, kan være tilbage.

Guvernøren i Veracruz vurderer, at bandekonflikt kan være årsag til tirsdagens formodede angreb. Det skriver AP.