23 personer er blevet dræbt i en busulykke i Nepal

Skolebus med elever mellem 16 og 20 år kørte galt i Nepal på grund af for høj fart, oplyser politiet.

Mindst 23 personer er blevet dræbt i en trafikulykke i Nepal.

Det oplyser det lokale politi.

Der er tale om en skolebus, der kørte galt. Skolebussen var fredag lokal tid på vej tilbage fra en ekskursion, da den kørte af vejen ved byen Tulsipur i Dang-distriktet.

Eleverne på bussen var mellem 16 og 20 år gamle. Også lærere var om bord. I alt var der 37 personer i bussen. Blandt de dræbte er to lærere og chaufføren.

Politiet er nu ved at undersøge, hvad der fik bussen til at køre af vejen.

- Vores indledende efterforskning viser, at ulykken skyldtes, at der blev kørt for hurtigt, siger Bel Bahadur Pandey, talsmand fra politiet.

Trafikuheld er ret almindelige i Nepal, hvor dårlige veje, slidte køretøjer og hensynsløs kørsel ofte betyder, at det ender galt.

For blot en uge siden blev 20 begravelsesgæster i en lastbil dræbt i en lignende ulykke.