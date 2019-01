Forkullede rester af 17 lig samt yderligere fire dræbte personer er fundet i en grænseby i Mexico.

De 21 personer formodes at være dræbt i et opgør mellem narkokarteller. De mange lig blev opdaget onsdag i byen Miguel Aleman.

- Alt tyder på, at et sammenstød fandt sted i Tamaulipas, siger Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador.

Myndighederne i den notorisk voldelige delstat Tamaulipas oplyser, at hændelsen efterforskes.

Ligene lå spredt på en grusvej, hvor der også stod flere udbrændte køretøjer. Det fremgår af fotografier fra stedet, som en embedsperson har vist nyhedsbureauet Reuters.

Miguel Aleman ligger cirka 90 kilometer fra den by i Texas, som USA's præsident Donald Trump besøgte torsdag i forbindelse med sit fremstød for at få opført en mur langs hele den amerikansk-mexicanske grænse.

De seneste år har blodet flydt i Tamaulipas som følge af en krig mellem de kriminelle karteller Gulf og Zetas.

Ud over indsmugling af narko og migranter til USA gør banderne sig også i tyveri af brændstof, som derefter sælges på det sorte marked.

Torsdag meddelte Mexicos præsident, at overvågningen af 1600 kilometer olierørledninger er skærpet for at forhindre tyveri og sabotage.

Den øgede overvågning blev iværksat kort før jul. Den har ført til mangel på benzin og forårsaget lange køer ved tankstationer. Angiveligt fordi det er blevet vanskeligere at sikre sig billig benzin på ulovlig vis.

Beslutningen blev taget, efter to brud som følge af sabotage blev opdaget på den rørledning, som forsyner hovedstaden, Mexico City.

Det statslige olieselskab, Pemex, skønner, at det alene siden 2016 er frastjålet brændstof til en værdi af over 146 milliarder pesos. Det svarer til cirka 49 milliarder kroner.

Bag tyverierne står kriminelle bander og korrupte ansatte.