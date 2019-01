2018 var et farligere år for flyrejsende end foregående år

Hvis man skeler til statistikken, så var 2018 et farligere år end 2017 for de millioner af mennesker verden over, der valgte at stige om bord på et kommercielt passagerfly.

Det viser en analyse fra den hollandske konsulentvirksomhed Aviation Safety Network (ASN), der specialiserer sig i luftfartssikkerhed.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge opgørelsen døde 556 mennesker i 15 flystyrt eller ulykker forbundet med flyrejser i 2018. I gennemsnit var der ét flystyrt per tre millioner flyvninger.

Det er en stigning fra 2017, hvor bare 44 mistede livet i samlet ti flystyrt på verdensplan. Opgørelsen omfatter kun større passagerfly.

Stigningen i 2018 er et brud på den faldende dødelighed ved flyrejser, der har været de sidste to årtier.

Men det gør ikke, at man skal være bange for at stige om bord på kommercielle fly, lyder det fra hollandske ASN.

- På trods af stigningen i 2018 så var året stadig det tredje mest sikre for flypassagerer verden over. Der er sket massive fremskridt i luftfartssikkerheden bare i de sidste ti år, siger chefanalytiker og direktør i ASN, Harro Ranter.

Til sammenligning var der i 2005 hele 1015 dødsfald forbundet med flyrejser.

Årsagen til stigningen i dødsfald som følge af flystyrt i 2018 findes ved få, men ret alvorlige flyulykker i årets løb.

71 mennesker mistede livet i februar, da et passagerfly styrtede ned nær den russiske by Stepanovskoje. Samme måned styrtede et fly ned fra det iranske flyselskab Aseman Airlines in i en bjergside i Zagros-bjergene i Iran og 66 mistede livet.

I marts døde 51 passagerer, da et fly styrtede ned nær Nepals hovedstad Kathmandu. 20 overlevede på mirakuløs vis ulykken.

I maj styrtede et passagerfly fra flyselskabet Cubana ned nær Havanas internationale lufthavn på Cuba. 112 mennesker mistede livet.

Årets værste flyulykke skete dog 29. oktober, da et Lion Air-fly styrtede i Java-havet efter takeoff fra Indonesiens hovedstad, Jakarta. 189 mennesker mistede livet.