Demonstrationen i Schweiz kommer, få dage før at parlamentet skal stemme om et lovforslag om ligeløn.

Op mod 20.000 mennesker var lørdag på gaden i Bern i Schweiz for at demonstrere for krav om ligeløn.

Demonstrationen kommer, før det schweiziske parlament mandag skal stemme om et lovforslag om ligeløn. Bliver forslaget vedtaget, skal alle virksomheder med flere end 100 ansatte indføre ligeløn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Regeringen foreslog oprindeligt, at virksomheder med flere end 50 ansatte skulle indføre ligeløn, men det forslag blev afvist.

Kvinder i Schweiz tjener i gennemsnit 20 procent mindre i løn end mænd.

Unia, der er landets største fagforening og medarrangører af weekendens demonstration, siger, at kvinder er "trætte af sexisme, diskrimination og lønmæssig ulighed".

- Hvis man sammenligner mænd og kvinder i samme stilling med den samme professionelle erfaring, så er det et faktum, at kvinder i Schweiz bliver snydt for mere end 300.000 schweiziske franc (svarende til cirka to millioner kroner, red.) i løbet af deres karriere, blot fordi de er kvinder, siger Corinne Scharer, der sidder i Unias bestyrelse.

Fagforeningen Unia kræver, at lovforslaget udvides, sådan at virksomheder, der bryder loven, bliver idømt store bøder.

Flere fagforeninger oplyser, at mange kvinder er klar til at strejke fra næste uge, hvis forslaget bliver afvist.

I Danmark er forskellen på den gennemsnitlige timeløn blandt mænd og kvinder faldet det seneste årti. Det viser en ny analyse fra forsknings- og analysecenteret Vive, som Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde i juni.

Mens lønforskellen i 2007 var 19,5 procent, var den i 2016 faldet til 14,5 procent. Det svarer til et fald på godt 25 procent.

Analysen peger samtidig på, at jo højere lønnen er, jo større er kvinders og mænds lønforskel. Lønforskellen blandt de lavest lønnede udgør fire procent, hvorimod lønforskellen blandt de højest lønnede er på 25 procent.