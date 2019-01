20 personer er dræbt, og 60 er blevet svært forbrændt under en eksplosion i en olierørledning i delstaten Hidalgo i det nordlige Mexico.

Det oplyser de mexicanske myndigheder natten til lørdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

De dræbte og tilskadekomne var i færd med at samle benzin, som lækkede fra olierørledningen, op i spande, da eksplosionen skete.

Angiveligt har brændstoftyve boret et hul i olierørledningen få timer før eksplosionen for illegalt at tappe benzin fra røret.

Ifølge guvernøren i Hidalgo, Omar Fayad, er opgørelsen for antallet af døde og sårede baseret på de første meldinger fra ulykkesstedet.

- Den umiddelbare melding er meget alvorlig. Jeg er blevet fortalt, at 20 personer er døde, forkullede, og at 54 er blevet forbrændt, siger han til mexicansk tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der er mange sårede, rigtig mange.

Siden er antallet af forbrændte steget med seks personer.

Billeder fra ulykkesstedet på mexicansk tv viser, at høje flammer rejser sig over olierørledningen. Samtidig høres lokale i området råbe efter hjælp.

På Twitter udtrykker Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, sin bekymring over hændelsen. Han understreger, at han vil have hele landets regering til at træde til for at hjælpe ofrene.

Mexico har de seneste år kæmpet med tyveri og sabotage af landets olierørledninger.

Kort før jul igangsatte præsident Obrador en øget overvågning af 1600 kilometer olierørledninger for at forhindre tyverierne.

Den skærpede overvågning har ført til mangel på benzin og forårsaget lange køer ved tankstationer. Angiveligt fordi det er blevet vanskeligere at sikre sig billig benzin på ulovlig vis.

Det statslige olieselskab, Pemex, skønner, at det alene siden 2016 er frastjålet brændstof til en værdi af over 146 milliarder pesos. Det svarer til cirka 49 milliarder kroner.

Bag tyverierne står kriminelle bander og korrupte ansatte.